



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: با توجه به درخواست هنرمندان و گروه‌های نمایشی، در جلسه‌ای که با حضور مسئولان اداره کل هنر‌های نمایشی در تهران برگزار شد، مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار به بیستمین جشنواره تئاتر استان تا روز ۲۵ آبان در سامانه جشنواره تمدید شده است.

رمضانی با اشاره به زمان بندی برگزاری جشنواره افزود: بازبینی آثار در روز‌های ۲۹ و ۳۰ آبان انجام خواهد شد و مرحله رقابتی جشنواره در روز‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۳ آذر برگزار می‌شود و مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان نیز در روز ۱۳ آذر پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مطالعه دقیق فراخوان از سوی هنرمندان گفت: گروه‌های متقاضی لازم است پیش از ثبت نام، تمامی ضوابط و شرایط مندرج در فراخوان را به دقت مطالعه کنند و نسبت به تکمیل مدارک و مستندات موردنیاز اقدام کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: تکمیل فرم تعهد اجرای اثر از الزامات ثبت‌نام است و این فرم حتماً باید تکمیل و به تأیید کارشناس تئاتر استان برسد، بنابراین گروه‌ها باید این موضوع را در فرآیند ثبت‌نام مورد توجه قرار دهند تا مراحل اداری و اجرایی حضورشان در جشنواره به درستی انجام شود.

رمضانی با اشاره به تغییرات امسال در بخش تئاتر خیابانی جشنواره گفت: بخش خیابانی فقط تا مرحله استانی برگزار می‌شود، اما در شیوه معرفی آثار این بخش به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تغییراتی اعمال شده است.

وی افزود: بر اساس ضوابط امسال، نماینده استان در بخش صحنه‌ای برای حضور در مرحله منطقه‌ای جشنواره فجر معرفی خواهد شد، اما در بخش خیابانی معرفی نماینده از مرحله استانی به مرحله منطقه‌ای صورت نمی‌گیرد و هنرمندان و گروه‌های متقاضی حضور در جشنواره فجر باید به صورت مستقیم و از طریق ارسال فیلم اثر، مطابق ضوابط فراخوان جشنواره فجر اقدام کنند.