به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم استان لرستان اعم از مرد و زن، پیر و جوان، کارمند و خانه دار همه و همه از ساعات آغازین راهپیمایی استکبارستیزی ۱۳ آبان به خیابان‌ها آمده‌اند تا بار دیگر همصدا با دیگر هموطنانشان، فریاد استکبارستیزی سر دهند.

مردم شهیدپرور لرستان، امروز به میدان آمده‌اند تا حضور همیشه در صحنه خود را در دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران به جهانیان و به ویژه آمریکای جهان‌خوار و رژیم کودک‌کش صهیونیست نشان دهند.

راهپیمایی ۱۳ آبان در مرکز استان از ساعت ۹ از میدان شهدا به سمت مصلی الغدیر برگزار می‌شود.