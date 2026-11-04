به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دانش آموزان، دانشجویان و جوانان خرمشهری امروز به مناسبت ۱۳ آبان و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان از پل شهید جهان آرا به سمت صحن شهدای مسجد جامع را راهپیمایی کردند و با سردادن شعار‌های مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر استکبار بار دیگر جلوه‌ای از وحدت و انسجام ملت ایران در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با استکبار جهانی را به نمایش گذاشتند.

در این راهپیمایی دانش آموزان و اقشار مختلف مردم خرمشهر با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهیدان و خون‌خواهی قائد شهید و شهدای مظلوم جنگ‌های تحمیلی را فریاد زدند.

دانش آموزان مینوشهری نیز امروز با راهپیمایی از میدان بسیج تا بخشداری مینو یوم الله ۱۳ آبان را گرامیداشتند و بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام و همبستگی ملی در برابر تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان تاکید کردند.