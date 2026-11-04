نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پیامی به مناسبت ۱۳ آبان، از مردم استان به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان برای حضور پرشور در راهپیمایی این روز دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پیامی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، از مردم استان به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان برای حضور پرشور در راهپیمایی این روز دعوت کرد.

متن پیام بدین شرح است:

سیزدهم آبان، روز تجلی بصیرت، ایمان و استکبارستیزی ملت بزرگ ایران، یادآور حماسه دانش‌آموزان انقلابی، سالروز شهادت پرافتخار نوجوان مؤمن و فداکار، شهید محمدحسین فهمیده، و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) است.

این روز تاریخی، نماد ایستادگی ملت ایران در پاسداری از استقلال، عزت و آزادی و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و شهدای والامقام است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یوم‌الله سیزدهم آبان، از عموم مردم شریف، مؤمن و انقلابی استان مازندران، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز دعوت می‌کنم با حضوری پرشور و حماسی در راهپیمایی این روز بزرگ، بار دیگر وحدت، بصیرت و پایبندی خود را به آرمان‌های امام راحل (ره) و امام شهید (ره) و انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

بی‌تردید، حضور باشکوه شما مردم بصیر، پیام‌آور عزت، اقتدار و استقلال ایران اسلامی و تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) خواهد بود.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

محمدباقر محمدی لائینی

نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران

و امام جمعه ساری