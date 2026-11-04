مردم ایلام امروز با حضوری گسترده و پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، بار دیگر ایستادگی و استکبارستیزی خود را به نمایش گذاشتند؛ بارش باران نیز نتوانست مانع حضور آنان شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ راهپیمایی ۱۳ آبان در ایلام هم‌زمان با سراسر کشور و با شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» از صبح امروز در خیابان‌های منتهی به مصلای بزرگ امام خمینی (ره) آغاز شد و اقشار مختلف مردم در آن حضور یافتند.

در این مراسم، دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، اصناف، کارگران، جامعه عشایری، ورزشکاران، هنرمندان و مسئولان استانی در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا بار دیگر با آرمان‌های امام و رهبری تجدید عهد کنند.

حاضران با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعار‌های استکبارستیزی، بر ادامه مسیر شهیدان و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر تأکید کردند.

راهپیمایی ۱۳ آبان در ۳۵ نقطه استان ایلام برگزار شد و مردم شهرستان‌های مختلف نیز با حضور خود، هم‌صدا با ملت ایران، پیام اقتدار و اتحاد ملی را به گوش جهانیان رساندند.

در حاشیه این مراسم، برخی از شرکت‌کنندگان با اشاره به جنایت‌های دشمنان علیه ملت ایران، به‌ویژه حمله به مدرسه میناب، تأکید کردند که ملت ایران این جنایت‌ها را فراموش نخواهد کرد و ادامه‌دهنده راه شهدا خواهد بود.

بارش باران از ساعات اولیه صبح در ایلام آغاز شد و خیابان‌ها را خیس کرد، اما مردم با در دست داشتن ، حضوری پرشورتر از سال‌های گذشته داشتند.