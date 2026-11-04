سیزدهم آبان، یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران و نماد ایستادگی ملت در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری است؛ روزی که پیام استقلال‌خواهی، عزت‌طلبی و مقاومت را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیزدهم آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران، تنها یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه نماد بیداری، آگاهی و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.

این روز یادآور سه واقعه مهم تاریخی، تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، به خاک و خون کشیده شدن دانش‌آموزان معترض در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ به دست دانشجویان پیرو خط امام است؛ رویداد‌هایی که هر یک در شکل‌گیری مسیر مبارزه با سلطه و حفظ استقلال کشور نقشی ماندگار داشته‌اند.

روحیه استکبارستیزی در ۱۳ آبان، ریشه در مطالبه استقلال، آزادی و حفظ عزت ملی دارد؛ فرهنگی که بر هوشیاری در برابر دخالت بیگانگان، مقابله با سلطه‌طلبی و دفاع از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تأکید می‌کند.

امروز نیز گرامیداشت این روز فرصتی برای بازخوانی تاریخ، تقویت آگاهی نسل جوان و انتقال این پیام به نسل‌های آینده است که استقلال و عزت یک ملت، در گرو شناخت دشمن، حفظ وحدت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌هاست.