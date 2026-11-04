­مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به افزایش چشمگیر استقبال شهروندان از حمل‌ونقل عمومی گفت: رشد بیش از ۷۵ درصدی تعداد مسافران خطوط تندرو پس از اجرای طرح رایگان‌سازی، ضرورت تقویت ظرفیت ناوگان، مدیریت هوشمند سرویس‌ها و متناسب‌سازی خدمات با الگوی جدید تقاضای سفر را بیش از گذشته نمایان کرده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی علیزاده با بیان اینکه افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی در سفر‌های شهری از اولویت‌های مدیریت شهری است، اظهار کرد: رایگان‌سازی خدمات اتوبوسرانی، گامی مهم در تسهیل دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل عمومی و کاهش هزینه‌های سفر بود. بررسی‌های انجام‌شده در ۹ خط تندرو نشان می‌دهد تعداد مسافران جابه‌جا شده در مقایسه با دوره پیش از اجرای این طرح، بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: این میزان استقبال، مسئولیت شرکت واحد را در تأمین ظرفیت متناسب با تقاضای جدید افزایش می‌دهد. از این رو، شناسایی خطوط و ایستگاه‌های پرتردد، مدیریت ساعات اوج سفر و تنظیم فواصل حرکت اتوبوس‌ها با هدف کاهش زمان انتظار و توزیع مناسب ناوگان در دستور توجه قرار دارد.

مدیرعامل شرکت واحد با تأکید بر ضرورت ارتقای هم‌زمان کمیت و کیفیت خدمات تصریح کرد: افزایش ظرفیت جابه‌جایی با بهره‌گیری از اتوبوس‌های دوکابین، بهسازی و نوسازی ناوگان و ارتقای نظم سرویس‌دهی از جمله محور‌های مهم برنامه‌ریزی برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده شهروندان است.

علیزاده خاطرنشان کرد: رویکرد شرکت واحد، صرفاً افزایش تعداد اتوبوس‌ها نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با شناخت دقیق نیاز مسافران و مدیریت بهینه ظرفیت موجود، خدماتی منظم‌تر، در دسترس‌تر و متناسب با حجم تقاضای سفر در اختیار شهروندان قرار دهیم.