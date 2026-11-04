فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل گفت: تیم‌های عملیاتی یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل با همکاری نیروی انتظامی ۴ متخلف شکار غیر مجاز سهره طلایی را در شهرستان پارس آباد و کوثر دستگیر و تجهیزات صید غیر مجاز آنها را ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان هاشم میرزانژاد فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی گشت و کنترل و صید غیر مجاز، تیم‌های عملیاتی یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل با همکاری نیروی انتظامی 4 متخلف شکار غیر مجاز سهره طلایی را در شهرستان پارس آباد و کوثر دستگیر و تجهیزات صید غیر مجاز آنها را ضبط کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل افزود: از این 4 متخلف در مجموع 9 بال سهره طلایی به همراه 3 رشته تور هوایی غیر مجاز، 4 عدد قفس کشف و ضبط شد و متخلفین با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

میرزانژاد اضافه کرد: از شهروندان طبیعت‌دوست و علاقه‌مندان به محیط زیست تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه شکار و صید غیرمجاز، مراتب را در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند تا موضوع بررسی و اقدامات قانونی لازم انجام شود.