نخست‌وزیر مالزی با هشدار درباره تهدید‌های امنیتی منطقه‌ای، فعالیت‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در کشور‌های همسایه و حضور اسرائیلی‌ها در جزیره پوکت و مناطق جنوبی تایلند را از تهدید‌های بالقوه علیه امنیت مالزی دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ انور ابراهیم در سخنانی در پارلمان مالزی اعلام کرد: این کشور به علت برخورداری از زیرساخت‌های پیشرفته فناوری دیجیتال و مراکز داده و همچنین مواضع قاطع در قبال مسائل بین‌المللی، به‌ویژه فلسطین و غزه، ممکن است هدف تهدید‌های امنیتی و حملات سایبری قرار گیرد.

او با اشاره به فعالیت‌های اطلاعاتی اسرائیل در کشور‌های همسایه و استقرار اتباع اسرائیلی در بخش‌هایی از تایلند گفت: نباید تصور کرد تهدید‌هایی که در کشور‌های دیگر رخ می‌دهد، از مالزی دور است و نمی‌تواند امنیت این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

نخست‌وزیر مالزی افزود: شورای امنیت ملی این کشور پس از بررسی تحولات امنیتی و ژئوپلیتیکی، به او توصیه کرده است درباره تهدید‌های احتمالی به مردم و نمایندگان پارلمان هشدار دهد.

انور ابراهیم همچنین با اشاره به حملات سایبری گسترده در اروپا و کشور‌های غربی گفت: دولت مالزی تدابیر امنیتی و حفاظتی را در بخش‌های مختلف تشدید کرده است.

او از برگزاری نشست‌های ویژه با حضور مقام‌های دولتی، دستگاه‌های امنیتی و نهاد‌های مالی خبر داد و افزود همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی موظف شده‌اند هماهنگی خود را افزایش دهند و برای مقابله با تهدید‌های احتمالی آمادگی داشته باشند.

نخست‌وزیر مالزی همچنین اعلام کرد: تحولات خاورمیانه، جنگ یمن، وضعیت دریای سرخ و احتمال گسترش تنش‌های منطقه‌ای از جمله موضوعاتی است که شورای امنیت ملی در حال بررسی آنهاست.

انور ابراهیم تأکید کرد: آمادگی نیرو‌های مسلح و پلیس برای مقابله با تهدید‌های احتمالی نیز از سوی شورای امنیت ملی بررسی شده و فرماندهان ارشد نظامی و پلیس درباره سطح آمادگی کشور به دولت اطمینان داده‌اند.