به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول قرارگاه پهنه شرق خوزستان درامیدیه گفت: رزمایش بام مهربانی به همت بسیج سازندگی استان خوزستان وبسیج ناحیه مقاومت شهرستان امیدیه و با هدف کمک به خانواده‌های نیازمند و بهسازی سقف منازل آنان برگزار شد.

حجت‌الاسلام حبیب فارسی‌مدان افزود: در این رزمایش، ۶ هزار مترمربع ایزوگام برای پوشش سقف منازل خانواده‌های نیازمند در شهر‌های مختلف منطقه توزیع شد.

وی ادامه داد: این اقدام جهادی در پهنه جنوب شرق استان خوزستان و با مشارکت گروه‌های جهادی، شهر‌های امیدیه، ماهشهر، بهبهان، آغاجاری، رامشیر، هندیجان و شهر‌های همجوار را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گفته مسئول قرارگاه پهنه شرق خوزستان درامیدیه، هدف از اجرای این طرح، کمک به بهبود شرایط سکونت خانواده‌های کم‌برخوردار و کاهش مشکلات آنان در برابر بارندگی و شرایط نامساعد جوی است.