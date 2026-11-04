مردم ولایت‌مدار مازندران با تاکید بر اینکه بدون حضور آنان کشور پابرجا نمی‌ماند، از آمادگی کامل برای جانفشانی در راه حفظ ایران و پیروی از دستورات رهبری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم شهر‌های مختلف استان مازندران بار دیگر با حضور گسترده در میادین، حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب به نمایش گذاشتند.

یکی از شرکت‌کنندگان در تجمع ساری با اشاره به نقش مردم در حفظ کشور گفت: این مردم با حضورشان ثابت کردند که فدایی این انقلاب و فدایی این کشورند. اگر این مردم در این صحنه نبودند، کشور تا به امروز پابرجا نبود.

شهروند دیگری نیز با تاکید بر آمادگی برای اجرای دستورات رهبری افزود: ما به عشق حضرت آقا و دستوری که دادند، همیشه در میدان حاضر هستیم و حتی جان خود را برای عزت و عرق ایرانی فدا می‌کنیم.

دیگر شهروند مازندرانی با اشاره به اهمیت حفظ تمامیت ارضی و هویت ملی تصریح کرد: کشور ما مثل ناموس می‌ماند و حفظ ناموس برای همه واجب است.

مردم در پایان خطاب به دشمنان نظام تاکید کردند: ترامپ جنایتکار و اسرائیل خونخوار باید بدانند که حق همیشه پیروز و باطل نابودشدنی است.