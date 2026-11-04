روحان احمدی، ملی‌پوش دسته ۱۲۵ کیلوگرم ایران، در رقابت‌های پرس سینه قهرمانی نابینایان و کم‌بینایان جهان به مدال طلای پیشکسوتان و نشان نقره بزرگسالان دست یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های پرس سینه قهرمانی نابینایان و کم‌بینایان جهان ۲۰۲۶ در دسته‌های ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۵ و فوق سنگین برگزار شد.

روحان احمدی، نماینده ایران در دسته ۱۲۵ کیلوگرم، با مهار وزنه‌های ۱۵۰ و ۱۶۸ کیلوگرم خوش درخشید، اما در مهار وزنه ۱۷۵ کیلوگرمی ناکام ماند. در این دسته، نماینده روسیه با ثبت وزنه ۱۹۰ کیلوگرم قهرمان شد و احمدی با شایستگی به مدال نقره بزرگسالان و نشان طلا رده سنی پیشکسوتان رسید.

این رقابت‌ها در بخش‌های اسکوات و ددلیفت پیگیری می‌شود؛ احد جواهری در دسته ۸۲.۵ کیلوگرم پنج‌شنبه ۱۴ آبان (ساعت ۱۰:۰۰) و روحان احمدی دردسته ۱۲۵ کیلوگرم جمعه ۱۵ آبان (ساعت ۱۳:۳۰) به روی تخته می‌روند.