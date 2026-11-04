به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ شرافتی راد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در آئین قدردانی از دانش آموزان برتر گفت: دانش آموزان آینده سازان کشورند و خراسان جنوبی مهد علم و دانش است و تاکنون علمای زیادی را پرورش داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم گفت: خراسان جنوبی با افزایش ۲.۵ برابری رتبه‌های المپیاد‌های علمی برای سومین سال متوالی افتخارآفرینی کرده و جزو سه استان برتر کشور در این زمینه است.

مرتضوی افزود: در این مراسم از ۱۸۴ دانش آموز رتبه برتر دارای رتبه‌های تک رقمی و دو رقمی، دانش آموزان مدال آور در المپیاد‌های علمی کشوری و جهانی تجلیل شد.