دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه آیین‌نامه مدارس هیئت امنایی با هدف تقویت مشارکت مردمی در اداره مدارس بازنگری شده است، گفت: در الگوی جدید، تشکیل هیئت امنا در تمام مدارس کشور پیش‌بینی شده تا هر مدرسه، حتی در مناطق محروم و روستایی، از گروهی دلسوز و پشتیبان برخوردار باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،محمود امانی طهرانی درباره بازنگری در آیین‌نامه مدارس هیئت امنایی گفت: الگوی مدارس هیئت امنایی که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده بود، به شکل خاصی به شکل‌گیری و اداره مدارس انجامید. در این زمینه سه پژوهش انجام شد تا میزان کامیابی یا ناکامی این الگو بررسی شود. این الگو به‌طور طبیعی نقاط قوت خوبی داشت، اما با نقاط ضعف نیز همراه بود؛ بنابراین، بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده و گزارش نظارتی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، بازنگری در آیین‌نامه مدارس هیئت امنایی ضرورت پیدا کرد.

وی افزود: در این بازنگری، به ایده‌های بسیار مهم رئیس‌جمهور درباره ضرورت برخورداری هر مدرسه از یک گروه پشتیبان مردمی توجه ویژه‌ای شد؛ گروهی که برای مدرسه دلسوزی کند، امکانات فراهم آورد و حتی پس از نوسازی ساختمان مدرسه، مسئولیت نگهداری، مرمت، زیباسازی و تجهیز آن را برعهده بگیرد تا مدرسه رها نشود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید کرد: منظور ما از تشکیل هیئت امنا در تمام مدارس کشور این نیست که دانش‌آموزان را از یکدیگر جدا کنیم یا از خانواده‌ها پول بگیریم؛ بلکه هدف این است که هر مدرسه‌ای، حتی در یک روستا، احساس کند جمعی دلسوز و پشتیبان در کنار مدیر آن قرار دارد.

امانی طهرانی گفت: مدیر مدرسه باید برای انجام امور خود پشتوانه داشته باشد. در تعریف جدید، اعضای هیئت امنا لزوماً نباید ساکن همان محل باشند و می‌توانند از مناطق دیگر نیز توان و همت خود را در خدمت مدرسه قرار دهند.

وی با اشاره به وضعیت مناطق محروم افزود: ممکن است منطقه‌ای از نظر توانمندی و امکانات در سطح پایینی قرار داشته باشد، اما ضرورتی ندارد که پشتیبانان مدرسه حتماً از همان منطقه باشند؛ بلکه افرادی از مناطق دیگر یا کسانی که از آن محل مهاجرت کرده‌اند نیز می‌توانند برای مدرسه فعالیت کنند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه در این زمینه دست مدیر مدرسه و آموزش و پرورش باز گذاشته شده است، گفت: اگر بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه دولتی در کشور داشته باشیم و برای هر مدرسه ۱۰ نفر پشتیبان در نظر بگیریم، یک میلیون نفر در پشتیبانی از مدارس مشارکت خواهند کرد.

امانی طهرانی درباره زمینه‌های فعالیت این گروه‌ها گفت: پشتیبانی می‌تواند در تمام زمینه‌های کیفی مدرسه، از امکانات مالی، رفاهی و خدماتی تا امور آموزشی، فوق‌برنامه و مناسبت‌ها انجام شود. این گروه‌ها قرار نیست موازی مدیر مدرسه باشند، بلکه در کنار او و به‌عنوان پشتیبان فعالیت خواهند کرد و به نوعی جمعی از حامیان مدرسه محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به نقش این الگو در هویت‌بخشی به مدارس افزود: مدرسه‌ها با این روش هویت پیدا می‌کنند و فارغ‌التحصیلان توانمند می‌توانند برای خدمت به دانش‌آموزان به مدرسه خود بازگردند. همچنین پدران و مادرانی که در طول فعالیت مدرسه انگیزه پیدا کرده‌اند، می‌توانند در این جمع مردمی و توانمند حضور داشته باشند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: در آیین‌نامه، تعداد اعضای هیئت امنا از پنج تا ۱۵ نفر پیش‌بینی شده است. همچنین هیئت امنا می‌تواند در کنار خود، جمع پرشمارتری تحت عنوان «انجمن حامیان مدرسه» تشکیل دهد تا افراد بیشتری را برای تأمین امکانات و حمایت از مدرسه گرد هم آورد.

امانی طهرانی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این طرح، ایجاد دغدغه اجتماعی نسبت به مدرسه است، گفت: تمام هدف ما این است که جامعه نسبت به مدرسه دغدغه داشته باشد و این امکان را فراهم کرده‌ایم تا مردم بتوانند در حمایت از مدارس نقش مؤثرتری ایفا کنند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره زمان اجرای این طرح اظهار کرد: اجرای این طرح از همین حالا در حال عملیاتی شدن است. آیین‌نامه تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده و پس از توشیح رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد. پس از ابلاغ نیز مدارس به‌تدریج فرصت خواهند داشت تا هیئت امنای خود را تشکیل دهند.