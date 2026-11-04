بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته با حضور ۴۵ شرکت از ۱۱ استان کشور با حضور استاندار گیلان و تولیدکنندگان در محل دائم نمایشگاه بین‌المللی گیلان افتتاح شد.

افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دام، طیور و آبزیان

افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دام، طیور و آبزیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته با حضور ۴۵ شرکت از ۱۱ استان کشور، هادی حق‌شناس استاندار گیلان و جمعی از فعالان و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، در محل دائم نمایشگاه بین‌المللی گیلان واقع در کیلومتر ۴ جاده رشت به تهران، افتتاح شد.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان در آیین افتتاح این نمایشگاه، با اشاره به دستاورد‌های شرکت‌های ایرانی در حوزه کشاورزی، گفت: مایه افتخار است که شرکت‌های داخلی در عرصه‌های مختلف، از جمله بخش کشاورزی، به توانمندی تولید و فناوری دست یافته‌اند و امروز شاهد استفاده از فناوری‌های نوین و حتی هوش مصنوعی در این حوزه هستیم.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی کشور در یک سال و نیم گذشته، با وجود شرایط دشوار و قرار داشتن کشور در وضعیت جنگی، شاهد رشد اقتصادی بوده است، افزود: یکی از عوامل مؤثر در این رشد، بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های جدیدی است که در اختیار کشاورزان قرار گرفته و موجب افزایش بهره‌وری در واحد سطح، هم در تولیدات دامی و زراعی و هم در حوزه آبزیان و شیلات شده است.

استاندار گیلان، این نمایشگاه را نمونه‌ای از پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فعال در بخش کشاورزی کشور دانست و ضمن قدردانی از حضور شرکت‌های تولیدی در این نمایشگاه، گفت: اطمینان دارم در نمایشگاه‌های آینده هم شاهد دستاورد‌های بیشتری خواهیم بود؛ همان‌گونه که دستاورد‌های این دوره هم در مقایسه با نمایشگاه سال گذشته پیشرفت داشته است.

هادی حق‌شناس با تأکید بر نقش تولید داخلی در تأمین امنیت غذایی کشور، افزود: میزان خوداتکایی کشور در تأمین امنیت غذایی در مقایسه با ابتدای انقلاب بیش از ۲۰ واحد درصد افزایش یافته و این دستاورد در شرایط تحریم، محاصره و جنگ، حاصل تلاش بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی است که تأمین محصولات کشاورزی مورد نیاز مردم را بر عهده دارند.

وی با تأکید بر اهمیت به نژادی، به زراعی و استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی، گفت: در حال حاضر میزان برداشت محصولات کشاورزی به طور متوسط حدود ۴ تن در هر هکتار است و با اصلاح بذر، بهبود روش‌های کشت، استفاده از تجهیزات پیشرفته برداشت و کاهش ضایعات، می‌توان این میزان را افزایش داد.

استاندار گیلان گفت: اگر با استفاده از فناوری‌های جدید، میزان تولید در هر هکتار از ۴ تن به ۸ تن افزایش یابد، بدون نیاز به افزایش سطح زیر کشت، اقتصادی شدن فعالیت‌های کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان امکان‌پذیر خواهد شد.

بیست‌ویکمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دام و طیور و آبزیان با مشارکت ۴۵ واحد تولیدی از ۱۱ استان کشور و با هدف معرفی آخرین دستاورد‌ها و محصولات واحد‌های تولیدی، تبادل دانش و اطلاعات در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته، ایجاد زمینه تعامل میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و آشنایی با ظرفیت‌های تولیدی استان گیلان برگزار شده است.

در این نمایشگاه، واحد‌های تولیدی و صنعتی از استان‌های گیلان، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، گلستان، اردبیل، همدان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و البرز حضور دارند.

بیست‌ویکمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته از ۱۲ تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان و فعالان این حوزه است.