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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران، مسیرها و زمان برگزاری راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان را در شهرها و مناطق مختلف استان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد بزرگداشت یومالله ۱۳ آبان مازندران، مسیرهای راهپیمایی این روز را در شهرها و مناطق مختلف استان اعلام کرد.
راهپیمایی ۱۳ آبان روز چهارشنبه همزمان با سراسر کشور برگزار میشود. مسیرها و ساعت آغاز مراسم در مناطق مختلف مازندران به شرح زیر است:
ساری: ساعت ۹ صبح، از چهارراه ابنشهرآشوب به سمت میدان شهدای ساری.
میاندورود: ساعت ۱۰ صبح، از میدان امام حسین(ع) به سمت پژوهشسرای بوستان دانش سورک.
شهر فریم: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل بخشداری به سمت اداره آموزش و پرورش.
کیاسر: ساعت ۱۰ صبح، از میدان معلم به سمت مصلای امام خمینی(ره).
بخش رودپی شمالی، شهر فرحآباد: ساعت ۹ صبح، از روبهروی بخشداری سابق تا مدرسه شهید بخشیان فرحآباد.
منطقه بالاتجن، روستای قراخیل: ساعت ۹ صبح، از مسجد فاطمه زهرا(س) تا میدان شهدا.
بخش یانسر، روستای بیشهبنه: ساعت ۱۰ صبح، از بخشداری به سمت مسجد جامع.
روستای زاغمرز: ساعت ۱۰ صبح، از مدرسه حضرت سجاد(ع) به سمت میدان شهدا.
روستای اروست: ساعت ۱۰ صبح، از ابتدای محل تا پارک آیتالله خامنهای.
بابل: ساعت ۱۰ صبح، از چهارراه انتظام به سمت میدان ولایت.
امیرکلا: ساعت ۹:۳۰ صبح، از میدان شهیدان داداشی به سمت بوستان شهدای گمنام.
بخش گتاب: ساعت ۹:۳۰ صبح، از شهرداری شهر گتاب به سمت مزار شهید گمنام در پیرتکیه.
بخش لالهآباد: ساعت ۹:۳۰ صبح، از ابتدای کمربندی احمدچالهپی به سمت مسجد امام رضا(ع) زرگرشهر.
بندپی شرقی: ساعت ۹ صبح، از مزار شهدای گمنام به سمت سید نظامالدین.
بندپی غربی: ساعت ۹ صبح، از حوزه مقاومت بسیج به سمت اداره آموزش و پرورش.
بابلکنار: ساعت ۱۰ صبح، از بخشداری به سمت مصلای جمعه.
قائمشهر: ساعت ۹:۳۰ صبح، از میدان طالقانی تا مصلا.
شیرگاه: ساعت ۹ صبح، از میدان شهدای شیرگاه به سمت یادمان شهدای گمنام.
زیراب: ساعت ۱۰ صبح، از مسجد جامع تا آستان مقدس امامزاده عبدالحق(ع).
پلسفید: ساعت ۱۰:۳۰ صبح، از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا.
لفور: ساعت ۱۰ صبح، از دهیاری کالیکلا به سمت دبیرستان شهید توکلی.
آمل: ساعت ۱۰ صبح، از میدان قائم تا میدان ۱۷ شهریور.
رینه: ساعت ۹ صبح، از مدرسه شهید مؤمنینژاد به سمت بلوار امام خمینی(ره) و گلزار شهدای امام محمدطاهر(ع).
لاریجان: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل پمپبنزین سلحشور تا مدرسه علامه حسنزاده آملی.
بخش امامزاده عبدالله: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل دبستان اسکومحله تا حرم مطهر امامزاده عبدالله آمل.
بخش دابودشت: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل پاسگاه نیروی انتظامی تا مصلا.
چمستان: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل بخشداری به سمت میدان امام(ره).
ایزدشهر: ساعت ۱۰ صبح، از مسجد هاشمی ایزدشهر تا مدرسه طناز توسلی.
رویان: ساعت ۱۰ صبح، از مدرسه فاطمه زهرا(س) تا گلزار شهدای مسجد جامع رویان.
بخش نارنجستان، چایباغ: ساعت ۱۰ صبح، از جنب بخشداری نارنجستان به سمت حسینیه بزرگ چایباغ.
بهشهر: ساعت ۱۰ صبح، از چهارراه استقلال به سمت پارک ملت.
گلوگاه: ساعت ۱۰ صبح، از مسجد علوی به سمت چهارراه شهید والامقام پهلوان و میدان ۲۲ بهمن.
جویبار: ساعت ۱۰ صبح، از مصلای الغدیر جویبار به سمت مسجد جامع بالامحله.
بابلسر: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل سپاه پاسداران به سمت میدان شهدای بیتالمقدس.
فریدونکنار: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل گلزار شهدای امامزاده سید محمد(ص) به سمت مصلای قدس.
آستانهسرا، بخش دهفری فریدونکنار: ساعت ۹ صبح، از مقابل حوزه بسیج سیدالشهدا(ع) به سمت امامزاده قاسم(ع).
محمودآباد: ساعت ۹ صبح، از سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان به سمت سهراه مرکزی.
نور: ساعت ۱۰ صبح، از مصلای الغدیر تا خیابان پاسداران.
نوشهر: ساعت ۱۰ صبح، از خیابان آیینی نماز به سمت میدان همافران؛ مسیر بازگشت از خیابان ۱۵ خرداد به سمت خیابان آیینی نماز.
بخش مرکزی نوشهر: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل پاسگاه انتظامی به سمت مسجد امیرالمؤمنین(ع).
کجور: ساعت ۱۰ صبح، از مدرسه آیتالله خامنهای تا مسجد جامع و مزار شهدای گمنام.
چالوس: ساعت ۹ صبح، از مقابل مصلای بقیةالله الاعظم(عج) به سمت خیابان قدمگاه و سالن ۴ هزار نفری شهدای چالوس.
مرزنآباد: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل آموزش و پرورش به سمت مسجد المهدی(عج).
هچیرود: ساعت ۹ صبح، از مسجد جامع به سمت بوستان مادر در مرکز شهر.
کلاردشت: ساعت ۱۰ صبح، از حسینیه شهدای گمنام به سمت میدان معلم تا بریدگی نهالستان؛ بازگشت و اجتماع در میدان آیینی معلم.
عباسآباد: ساعت ۹ صبح، از مقابل مسجد جامع تا اداره پست و بالعکس؛ تجمع و برنامه پایانی در دبستان فردوسی.
تنکابن: ساعت ۱۰ صبح، از میدان شهید شیرودی به سمت میدان حضرت امام خمینی(ره).
رامسر: ساعت ۹ صبح، از شهرداری رامسر به سمت مصلای حضرت جوادالائمه(ع).
سلمانشهر: ساعت ۹:۳۰ صبح، از مسجد جامع تا میدان ۱۷ شهریور، سپس خیابان شهید بهشتی و تجمع پایانی در پارک کوثر شهدای گمنام. سخنران: حجتالاسلام والمسلمین زمانی، امام جمعه سلمانشهر.
کلارآباد: ساعت ۹:۳۰ صبح، از مقابل مسجد حضرت حجت(عج) به سمت کارخانه چای و بالعکس؛ تجمع پایانی در مدرسه شهید قاضی.
نشتارود: ساعت ۱۰ صبح، از شهرداری نشتارود به سمت مصلا.
بخش خرمآباد: ساعت ۱۰ صبح، از میدان شهید ثابت به سمت مسجد جامع خرمآباد.
بهنمیر: ساعت ۱۰:۳۰ صبح، از مقابل آموزش و پرورش تا میدان شهدا.
هادیشهر: ساعت ۹ صبح، از میدان حضرت آیتالله روحانی، سهراه میر بازار، تا مقابل بخشداری.
بلده: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل پاسگاه انتظامی تا گلزار شهدای گمنام.
شهر پول: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل آموزش و پرورش به سمت مسجد امام حسن عسکری(ع).
سرخرود: ساعت ۱۰ صبح، از جنب بخشداری، خیابان بهار، تا گلزار شهدای مهدیه سرخرود.
کوات: ساعت ۱۰ صبح، از مدرسه ابتدایی تا مسجد ابوالفضل(ع).
قلعهسر: ساعت ۱۰ صبح، از آرامگاه تا مسجد موسی بن جعفر(ع).
کردمیر: ساعت ۱۰ صبح، از حسینیه سیدالشهدا(ع) به سمت مدرسه شهید باقری.
خالخیل: ساعت ۱۰ صبح، از مسجد ابوالفضل(ع) تا گلزار شهدا.
چالو: ساعت ۱۰ صبح، از مسجد صاحبالزمان(عج) تا گلزار شهدا.
چورت: ساعت ۱۰ صبح، از مسجد چهارده معصوم(ع) تا گلزار شهدا.