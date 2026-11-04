شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران، مسیرها و زمان برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان را در شهرها و مناطق مختلف استان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان مازندران، مسیرهای راهپیمایی این روز را در شهرها و مناطق مختلف استان اعلام کرد.

راهپیمایی ۱۳ آبان روز چهارشنبه همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود. مسیرها و ساعت آغاز مراسم در مناطق مختلف مازندران به شرح زیر است:

ساری: ساعت ۹ صبح، از چهارراه ابن‌شهرآشوب به سمت میدان شهدای ساری.

میاندورود: ساعت ۱۰ صبح، از میدان امام حسین(ع) به سمت پژوهش‌سرای بوستان دانش سورک.

شهر فریم: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل بخشداری به سمت اداره آموزش و پرورش.

کیاسر: ساعت ۱۰ صبح، از میدان معلم به سمت مصلای امام خمینی(ره).

بخش رودپی شمالی، شهر فرح‌آباد: ساعت ۹ صبح، از روبه‌روی بخشداری سابق تا مدرسه شهید بخشیان فرح‌آباد.

منطقه بالاتجن، روستای قراخیل: ساعت ۹ صبح، از مسجد فاطمه زهرا(س) تا میدان شهدا.

بخش یانسر، روستای بیشه‌بنه: ساعت ۱۰ صبح، از بخشداری به سمت مسجد جامع.

روستای زاغمرز: ساعت ۱۰ صبح، از مدرسه حضرت سجاد(ع) به سمت میدان شهدا.

روستای اروست: ساعت ۱۰ صبح، از ابتدای محل تا پارک آیت‌الله خامنه‌ای.

بابل: ساعت ۱۰ صبح، از چهارراه انتظام به سمت میدان ولایت.

امیرکلا: ساعت ۹:۳۰ صبح، از میدان شهیدان داداشی به سمت بوستان شهدای گمنام.

بخش گتاب: ساعت ۹:۳۰ صبح، از شهرداری شهر گتاب به سمت مزار شهید گمنام در پیرتکیه.

بخش لاله‌آباد: ساعت ۹:۳۰ صبح، از ابتدای کمربندی احمدچاله‌پی به سمت مسجد امام رضا(ع) زرگرشهر.

بندپی شرقی: ساعت ۹ صبح، از مزار شهدای گمنام به سمت سید نظام‌الدین.

بندپی غربی: ساعت ۹ صبح، از حوزه مقاومت بسیج به سمت اداره آموزش و پرورش.

بابلکنار: ساعت ۱۰ صبح، از بخشداری به سمت مصلای جمعه.

قائم‌شهر: ساعت ۹:۳۰ صبح، از میدان طالقانی تا مصلا.

شیرگاه: ساعت ۹ صبح، از میدان شهدای شیرگاه به سمت یادمان شهدای گمنام.

زیراب: ساعت ۱۰ صبح، از مسجد جامع تا آستان مقدس امامزاده عبدالحق(ع).

پل‌سفید: ساعت ۱۰:۳۰ صبح، از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا.

لفور: ساعت ۱۰ صبح، از دهیاری کالی‌کلا به سمت دبیرستان شهید توکلی.

آمل: ساعت ۱۰ صبح، از میدان قائم تا میدان ۱۷ شهریور.

رینه: ساعت ۹ صبح، از مدرسه شهید مؤمنی‌نژاد به سمت بلوار امام خمینی(ره) و گلزار شهدای امام محمدطاهر(ع).

لاریجان: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل پمپ‌بنزین سلحشور تا مدرسه علامه حسن‌زاده آملی.

بخش امامزاده عبدالله: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل دبستان اسکو‌محله تا حرم مطهر امامزاده عبدالله آمل.

بخش دابودشت: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل پاسگاه نیروی انتظامی تا مصلا.

چمستان: ساعت ۱۰ صبح، از مقابل بخشداری به سمت میدان امام(ره).

ایزدشهر: ساعت ۱۰ صبح، از مسجد هاشمی ایزدشهر تا مدرسه طناز توسلی.

رویان: ساعت ۱۰ صبح، از مدرسه فاطمه زهرا(س) تا گلزار شهدای مسجد جامع رویان.

بخش نارنجستان، چای‌باغ: ساعت ۱۰ صبح، از جنب بخشداری نارنجستان به سمت حسینیه بزرگ چای‌باغ.