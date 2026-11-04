روابط عمومی سپاه از انهدام ۴ نفتکش متخلف در اثر برخورد با مین، توقف دو فروند کشتی متخلف و دیگر و شکار پنجاه‌وششمین فروند پهپاد MQ۹ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از روابط عمومی سپاه، فروند شناور نفتکش متخلف که قصد عبور از معبر ممنوعه جنوب تنگه هرمز را داشتند، بر اثر اصابت به مین دریایی منهدم و کماکان در آتش می‌سوزند و دو فروند دیگر از کشتی های متخلف یا شناورهای متخلف متوقف شده اند.

رزمندگان پدافندهوایی هوافضای سپاه پاسداران نیز طی عملیات مبتکرانه، پنجاه و ششمین فروند هواپیمای بدون سرنشین MQ9 را ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد امروز بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت سامانه پدافند نوین قرار داده و سرنگون کردند.

رزمندگان اسلام دست بر ماشه آماده وارد کردن ضربه نهایی به رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکای متجاوز هستند.