به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۳ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

با توجه به تقاضای داخلی، بعید است اندونزی در آینده نزدیک برق صادر کند

حزب مخالف دولت تایلند: رهبر این حزب هدف حمله با بدافزار جاسوسی قرار گرفته

در حالی که قطر برای میانجی‌گری تلاش می‌کند، ایران و آمریکا همچنان در مورد توافقی برای پایان دادن به جنگ، فاصله زیادی با یکدیگر دارند

چین به فیلیپین گفت جلوی عبور سیاستمداران از «خطوط قرمز» را بگیرد

بانکوک پست

هشدار نخست‌وزیر تایلند درباره امنیت غذایی

مالایی میل

ضربه سنگین دیگر به عربستان سعودی؛ جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در بحبوحه تشدید حملات به تعویق افتاد

افزایش ۲ میلیارد یورویی هزینه سوخت لوفت‌هانزا در سال ۲۰۲۶ در پی افزایش هزینه‌ها بر اثر جنگ ایران

بر اساس یک گزارش، در حالی که نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات صلح دیده می‌شود، آمریکا به جزیره قشم ایران حمله کرده

اج مالزی

وزارت دارایی: مالزی از طریق همکاری با بریکس، استفاده از پول ملی را گسترش می‌دهد

انور هشدار داد: مالزی هدف احتمالی حملات سایبری است

استار مالزی

مالزی و سه کشور دیگر عضو «آسه‌آن» به عملیات اینترپل علیه قاچاق مواد شیمیایی پیوستند

مالیات واردات خودرو‌های برقی در تایلند برای حمایت از خودروسازان داخلی به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد

اسکوپ

انور: فعالیت‌های اطلاعاتی اسرائیل و شهرک‌سازی‌ها در پوکت (جنوب تایلند) به عنوان تهدید‌های احتمالی برای مالزی تلقی می‌شوند