به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بخش قابل توجهی از انار برداشت‌شده در شیوند برای عرضه و فروش به شهرهای مجاور و همچنین بازارهای دورتر، از جمله اهواز و تهران، ارسال می‌شود.

بخشی از محصول برداشت‌شده نیز برای فرآوری و تهیه فرآورده‌های متنوعی همچون رب انار، ترشی انار و آب انار مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ محصولاتی که می‌توانند به افزایش ارزش اقتصادی انار و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای کسب‌وکار‌های محلی کمک کنند.

شهرستان دزپارت در شمال شرق استان با دارا بودن بیش از ۲ هزار هکتار باغ ها شامل انار، مرکبات، انجیر و سایر محصولات قطب تولید محصولات کشاورزی می‌باشد که در این بین باغات انار با بیش از ۷۰۰ هکتار بیشترین سطح را به خود اختصاص داده است.