به منظور اجرای دستورهای رئیس قوه قضائیه و با پیگیری دادگستری استان خراسان رضوی، اختلافات و موانع حقوقی چندین طرح شهری و واحد تولیدی در این استان حل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی، رئیس دادگستری استان خراسان رضوی گفت: با هدف اجرای دستورهای رئیس قوه قضائیه در خصوص ساماندهی پروژه پادگان لشکر ۷۷ ارتش در مشهد مقدس، جلسات متعددی برای نحوه اجرا و حصول توافقات برگزار شد و نهایتاً با همراهی و همکاری آستان قدس رضوی، شهرداری و ارتش و با نظارت دادگستری استان خراسان رضوی و دادسرای نظامی این استان، توافقات لازم در جهت واگذاری اراضی به شهرداری مشهد و دادن امتیازاتی به ارتش صورت گرفت و این توافقات وارد فاز اجرایی شد و بخش زیادی از معابر و دسترسی‌ها ایجاد و در اختیار مردم قرار گرفت. یک قسمت از اراضی نیز برای ایجاد پارک لحاظ شده که اقدامات لازم در این زمینه در حال اقدام است.

حل اختلاف ایستگاه قطار شهری ضلع باب‌القبله حرم مطهر رضوی

رئیس دادگستری استان خراسان رضوی ادامه داد: پس از حدوث اختلافاتی میان آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد مقدس درخصوص ساخت و بهره‌برداری از ایستگاه قطار شهری مشهد واقع در محدوده باب‌الجواد ذیل حرم مطهر رضوی، در جهت مدیریت قضایی موضوع و جلوگیری از تعطیلی پروژه و حفظ حقوق عامه، جلسه‌ای با دستور کار حل و فصل اختلافات مربوط به ادعای خسارت وارده به محدوده احداث ایستگاه قطار شهری باب‌الجواد (ضلع قبله) با محوریت دستگاه قضایی استان خراسان رضوی و حضور جمعی از مسئولین استانی برگزار شد و نهایتاً در بیستم فروردین ۱۴۰۳ منتهی به تنظیم صورتجلسه مصالحه پنج‌بندی به امضای طرفین مصالحه و نماینده قضائی دادگستری استان شد.

نهایتاً با پیگیری‌های صورت‌گرفته و در اجرای بخشی از صورتجلسه مصالحه و به استناد ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هیأت میانجی سه‌نفره متشکل از کارشناسان اختصاصی منتخب و کارشناس مرضی‌الطرفین تشکیل شد و متعاقباً پس از برگزاری جلسه هیأت میانجی سه‌نفره در ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ و تعیین حدود وظایف میانجی‌گری، حل و فصل اختلافات فی‌مابین در قالب توافق‌نامه چهاربندی وارد فاز اجرایی و عملیاتی گردید و ایستگاه مزبور در حال حاضر به بهره‌برداری رسیده است.

تعیین تکلیف اراضی موقوفه ملک گلبهار و رفع موانع حقوقی حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی افزود: در پی برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴، اختلافات مربوط به اراضی موقوفه ملک در شهرستان گلبهار با توافق شرکت عمران گلبهار و آستان قدس رضوی حل‌وفصل شد؛ توافقی که وضع حقوقی اراضی مرتبط با حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی و بیش از ۵۰ هزار شهروند را مشخص کرد.

بر اساس مصوبات این جلسه، قرارداد اجاره اراضی برای مدت ۲۰ سال تمدید و مبالغ پرداختی قبلی در قرارداد جدید محاسبه شد. همچنین درباره حقوق موقوفه ناشی از تغییر کاربری اراضی ۱۲ هکتاری توافق شد و آستان قدس رضوی در قراردادهای اجاره آتی ادعایی در این زمینه نخواهد داشت. مصوبات این توافق در حال اجراست و زمینه رفع مشکلات حقوقی و افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم کرده است.

رفع مشکل چندین‌ساله صدور اسناد مالکیت اراضی وکیل‌آباد، سجادشهر و محدوده آرامگاه فردوسی مشهد

حجت الاسلام و المسلمین زرندی تصریح کرد: اختلاف بر سر مالکیت اراضی انتهای وکیل‌آباد مشهد، موسوم به باقی‌مانده پلاک ۱۸۲ اصلی بخش مشهد، سال‌ها مانع صدور اسناد مالکیت برای متصرفان و خریداران این اراضی شده بود. بر اساس آرای قضایی، ۳۰ درصد مالکیت این اراضی متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و ۷۰ درصد متعلق به بنیاد شهید انقلاب اسلامی است.

با پیگیری دادگستری استان خراسان رضوی، برگزاری جلسات کارشناسی و بازدیدهای میدانی، محدوده مستثنیات با استفاده از تصاویر هوایی دهه‌های ۳۰ و ۴۰، بررسی میدانی و تطبیق نقشه‌ها با اطلاعات کاداستر تعیین و در سامانه مربوط جانمایی شد. بر اساس راهکار نهایی، متقاضیان می‌توانند از طریق هیئت قانون تعیین تکلیف وضع ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اقدام کنند؛ به‌گونه‌ای که برای قطعات واقع در محدوده مستثنیات، بدون نیاز به استعلام از ستاد اجرایی و بنیاد شهید، رأی و سند مالکیت صادر شود و قطعات خارج از این محدوده نیز پس از استعلام و موافقت مراجع مربوط، مراحل قانونی صدور سند را طی کنند. با اجرای این راهکار، مشکل چندین‌ساله متصرفان و خریداران این اراضی که یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی استان بود، برطرف شد.

تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل‌بازه و توافق برای واگذاری زمین معوض به سهامداران

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی همچنین گفت: اختلاف حدود دو دهه‌ای بر سر مالکیت ۱۱۵ هکتار از اراضی چهل‌بازه مشهد، میان سهامداران شرکت چهل‌بازه، بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از یک‌سو و شرکت آب منطقه‌ای از سوی دیگر، پس از پیگیری‌های قضایی به تعیین تکلیف مالکیت و صدور اسناد رسمی برای مالکان منجر شد.

بر اساس توافق صورت‌گرفته، بیش از ۵۲ درصد اراضی به سهامداران شرکت چهل‌بازه و بیش از ۴۷ درصد به بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اختصاص یافت و با پیگیری دادگستری استان خراسان رضوی، اسناد رسمی مالکیت نیز برای مالکان صادر شد. در ادامه و با توجه به کاربری فضای سبز این اراضی و ضرورت حفظ رودپارک احداث‌شده، موضوع در جلسات استانی بررسی و مقرر شد شهرداری مشهد در قبال اراضی متعلق به سهامداران، زمین معوض در محل دیگری و بر اساس نظر کارشناسی واگذار کند. این مصوبه در حال اجراست و زمینه حل‌وفصل اختلاف و حفظ حقوق سهامداران را فراهم کرده است.

حل مشکل شهرک صنعتی خادم‌الرضا(ع) و آغاز فعالیت واحدهای تولیدی

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: اختلاف با مالکان و معارضان زمین‌های پیش‌بینی‌شده برای احداث شهرک صنعتی خادم‌الرضا(ع) در ورودی مشهد از سمت فریمان، اجرای این طرح را با وقفه مواجه کرده بود. با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان رضوی و برگزاری جلسات متعدد، توافقی برای تعیین کارشناسی و پرداخت بهای اراضی به معارضان حاصل و اجرا شد.

این شهرک صنعتی در زمینی به مساحت حدود ۲۴۰۰ هکتار طراحی شده که مرحله نخست آن در محدوده ۵۰۰ هکتار به اجرا درآمده است. در حال حاضر شهرک فعال شده و ۲۴۷ قرارداد با متقاضیان منعقد شده که از این تعداد، ۱۳ واحد صنعتی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

پیگیری قضایی برای رفع موانع مالیاتی و بدهی برق شرکت شمش نگین مشهد

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی گفت: در راستای حمایت از فعالیت‌های تولیدی شرکت شمش نگین مشهد، اختلاف مربوط به مانده بدهی قبوض برق به کارشناس رسمی حوزه برق ارجاع شد. همچنین موضوع جرائم مالیاتی در کمیسیون ماده ۲۵۱ مکرر پیگیری و مقرر شد درباره جرائم موضوع ماده ۹۹ با مرکز مکاتبه شود. بر این اساس، بر همکاری حداکثری اداره‌کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی برای رفع مشکلات این واحد تولیدی تأکید شد.

رفع موانع بانکی و گمرکی شرکت سجاد دارو شرق

دادگستری استان خراسان رضوی افزود: برای حمایت از فعالیت تولیدی شرکت سجاد دارو شرق، با پیگیری‌های قضایی مقرر شد بانک ملی برای امهال اقساط تسهیلات این شرکت اقدام کند. همچنین اداره‌کل گمرک استان خراسان رضوی موظف شد پس از دریافت تضمین‌های کافی، نسبت به ترخیص ماشین‌آلات خط تولید این مجموعه اقدام نماید تا روند توسعه و فعالیت تولیدی آن تسهیل شود.

پیگیری امهال اقساط و تسهیل بازپرداخت تسهیلات شرکت کربن مَه‌ولات

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: در راستای حمایت از فعالیت تولیدی شرکت کربن مه‌ولات، از مدیریت امور شعب پست‌بانک استان خراسان رضوی خواسته شد حداکثر مساعدت را برای تعیین تکلیف اقساط معوق این شرکت به عمل آورد. بر این اساس، دو راهکار پیشنهاد شد: نخست، تقسیط ۶ قسط معوق به‌همراه قسط آذرماه ۱۴۰۴ با نرخ ۶ درصد و افزودن آن‌ها به اقساط باقی‌مانده؛ دوم، در صورت عدم امکان اجرای این روش، امهال مجموع مطالبات با نرخ تسهیلات سال جاری و انتقال زمان بازپرداخت آن‌ها به یک سال پس از پایان اقساط فعلی. مقرر شد نتیجه اقدامات به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خراسان رضوی اعلام شود.

رفع مشکل تأمین برق شرکت گهر آبزیان با واگذاری انشعاب ۳ مگاواتی

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی عنوان کرد: مشکل شرکت گهر آبزیان، فعال در حوزه تولید خوراک دام و طیور، در زمینه تأمین برق با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بررسی و برطرف شد. در همین راستا، با واگذاری انشعاب برق به ظرفیت ۳ مگاوات به این شرکت موافقت و اقدامات لازم انجام گرفت.

حل مشکلات شرکت داروسازی آسا دارو

رئیس دادگستری استان خراسان رضوی عنوان کرد: طی مکاتبه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با دادستان مرکز استان و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ مشهد مقدس در خصوص عدم تحویل ۳۵ تن شکر از شرکت قند شیرین تربت حیدریه، این مشکل مرتفع گردید و شکر مورد نیاز شرکت آسا دارو تحویل داده شد.

در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه و با پیگیری دادگستری استان خراسان رضوی، اختلافات و موانع حقوقی، از ساماندهی پروژه پادگان لشکر ۷۷ ارتش در مشهد و بهره‌برداری از ایستگاه قطار شهری باب‌الجواد تا تعیین تکلیف اراضی موقوفه گلبهار و رفع مشکل صدور اسناد مالکیت در وکیل‌آباد حل شد.