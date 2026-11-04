به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، با اشاره به برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران گفت: این رویداد علمی و فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ گفت‌وگوی منطقی، تقویت قدرت تحلیل و استدلال و فراهم‌کردن بستری برای بیان آزادانه و مستدل دیدگاه‌ها برگزار می‌شود.

عفت خسروی‌زادنبه افزود: دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان می‌توانند در قالب تیم‌های چهار نفره در این رقابت‌ها شرکت کنند و توانمندی‌های خود را در زمینه نقد، تحلیل، دفاع منطقی از دیدگاه‌ها و مواجهه با نظرات متفاوت به نمایش بگذارند.

وی با تأکید بر اهمیت مهارت گفت‌و‌گو در فضای دانشگاهی گفت: مناظره دانشجویی فرصتی ارزشمند برای تمرین شنیدن دیدگاه‌های متفاوت، پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده و یادگیری شیوه صحیح استدلال و تعامل فکری است و می‌تواند نقش مؤثری در پرورش دانشجویان مطالبه‌گر، آگاه و اهل گفت‌و‌گو داشته باشد.

سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی افزود: برای تیم‌های برتر این دوره جوایزی در نظر گرفته شده است و تیم‌های برگزیده نیز به مسابقات منطقه‌ای راه خواهند یافت.

خسروی‌زادنبه گفت: متقاضیان باید ابتدا در سامانه «شهر دانشجو» به نشانی studentcity.ir ثبت‌نام و عضویت خود را تکمیل کنند و پس از ورود به سامانه، با انتخاب شعبه «خراسان جنوبی» در بخش رویدادها، مراحل ثبت‌نام پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه مهلت ثبت‌نام تا ۳۰ آبان‌ تعیین شده است، از دانشجویان علاقه‌مند دعوت کرد با تشکیل تیم‌های چهار نفره و ثبت‌نام در این رویداد، در گسترش فرهنگ گفت‌وگوی سازنده و تعامل علمی مشارکت کنند.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام حضوری و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی مراجعه کنند یا با شماره ۰۹۳۰۷۷۸۳۰۱۹ و تلفن ۰۵۶۳۲۲۱۹۳۵۶ داخلی ۱۰۹ تماس بگیرند.