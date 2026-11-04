مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از تبدیل بیش از ۷ هزار و ۹۰۰ سند مالکیت عادی و دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تقی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، با اشاره به اهمیت شناسایی و احراز دقیق اموال، بدهی‌ها و مطالبات دولت، اعلام کرد: در سال‌های گذشته ۸ هزار و ۷۵۴ فقره سند مالکیت عادی و دفترچه‌ای برای تبدیل به اسناد تک‌برگ به اداره ها و نواحی ثبتی استان تحویل شده است.

وی افزود : تاکنون ۷ هزار و ۹۳۵ فقره از این اسناد، معادل ۹۱ درصد، به سند تک‌برگ رسمی و دولتی تبدیل شده است که این روند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ و صیانت از حقوق و املاک رسمی دولت ایفا می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تأکید بر رویکرد دولت در شفاف‌سازی و الکترونیکی کردن فرآیندها، تصریح کرد : اطلاعات مربوط به ۹۲ هزار ملک متعلق به دولت در بستر سامانه «سادا نوین» بارگذاری شده است.

وی همچنین به رفع موانع حقوقی و ثبتی املاک مواجه با چالش‌هایی نظیر تعیین حریم راه‌ها اشاره کرد و افزود ک: جلسات کارشناسی برای رفع این موانع با همکاری سایر دستگاه‌ها در حال برگزاری است.

در بخش ساماندهی خودروهای دولتی، تقی‌زاده اعلام کرد: تمامی درخواست‌های خرید، فروش و انتقال خودروها در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود.

بر این اساس، تاکنون مجوز فروش ۱۲۳ دستگاه خودرو، مجوز اسقاط ۲۳ دستگاه و مجوز خرید ۱۳۱ دستگاه خودروی جدید صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس اعلام کرد : این اقدام در راستای صیانت از اموال و املاک دولت و تثبیت مالکیت دستگاه‌های اجرایی استان انجام می‌شود.