حدود ۸۰ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی فاسد و غیرقابل مصرف در بازرسی‌های بهداشتی در شهرستان جهرم کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دامپزشکی شهرستان جهرم گفت: در گشت‌های نظارتی بازرسان دامپزشکی از مراکز عرضه، حدود ۸۰ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی فاسد و غیرقابل مصرف کشف و معدوم شد.

جاوید افزود: این بازرسی‌ها با هدف جلوگیری از عرضه موادغذایی ناسالم و حفاظت از سلامت شهروندان اجرا شد و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، موارد را از طریق سامانه‌های ارتباطی دامپزشکی گزارش کنند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.