به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با ایام فاطمیه مجموعه فرهنگی و تاریخی ایوان ری، میزبان محفل شعر آیینی «سفره حضرت زهرا (س)» از سلسله برنامه‌های «سفره نذری» بود. مدیر مجموعه فرهنگی ایوان ری گفت: در این محفل شعر آیینی و مرثیه‌سرایی با بازخوانی شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) و احیای برخی از سنت‌های مذهبی و فرهنگی برگزار شد.

علی اکبر پور احمدی افزود: در این محفل جمعی از شاعران آیینی با حضور در جمع شاعران اهلبیت (ع) به شعرخوانی و مرثیه‌سرایی در وصف حضرت زهرا (س) پرداختند وبا بهره‌گیری از شعر بخش‌هایی از شخصیت و سیره آن حضرت را روایت کردند. در کنار بخش‌های ادبی و معرفتی این محفل، بخشی از برنامه بازنمایی سنت‌های مذهبی و فرهنگ نذر اختصاص داشت. برپایی ایستگاه‌های پذیرایی، پخت نان سنتی و پیراشکی، طبخ آش آشپزی و تهیه چای از جمله‌های دیگر بود که در حاشیه مراسم انجام شد و فضای پذیرایی و مشارکت خانواده‌ها را در برنامه ارائه کرد.