کمیسیون مرکزی انتخابات بوسنی و هرزگوین با تأیید نهایی نتایج انتخابات سراسری سال ۲۰۲۶، ترکیب شورای ریاست‌جمهوری و کرسی‌های پارلمانی این کشور را مشخص کرد و روند قانونی تشکیل نهاد‌های جدید حکومتی آغاز می‌شود.

تأیید نهایی نتایج انتخابات بوسنی و هرزگوین و آغار روند تشکیل دولت

تأیید نهایی نتایج انتخابات بوسنی و هرزگوین و آغار روند تشکیل دولت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور سه‌شنبه سوم نوامبر در نشستی در سارایوو، پس از بررسی تمامی شکایت‌ها، اعتراض‌ها و تصمیم‌های قضایی مربوط به انتخابات چهارم اکتبر، نتایج نهایی را تأیید و اعلام کرد.

بر اساس نتایج قطعی دنیس بچیروویچ از حزب سوسیال‌دموکرات (SDP)، داریانا فیلیپوویچ از اتحادیه دموکراتیک کروات‌ها (HDZ) و ژلیکا تسویانوویچ از اتحاد سوسیال‌دموکرات‌های مستقل (SNSD)، سه عضو شورای ریاست‌ جمهوری بوسنی و هرزگوین خواهند بود.

همچنین ساوو مینیچ از اتحاد سوسیال‌دموکرات‌های مستقل به ریاست جمهوری صرب یکی از دو موجودیت تشکیل‌دهنده بوسنی و هرزگوین انتخاب شد.

در مجلس نمایندگان پارلمان سراسری بوسنی و هرزگوین که ۴۲ کرسی دارد، حزب اقدام دموکراتیک (SDA) با کسب ۹ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت و اتحاد سوسیال‌دموکرات‌های مستقل با ۶ کرسی و حزب سوسیال‌دموکرات با ۵ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار دارند و ائتلاف تحت رهبری اتحادیه دموکراتیک کروات‌ها نیز ۴ کرسی به دست آورده است.

در مجلس نمایندگان فدراسیون بوسنی و هرزگوین از مجموع ۹۸ کرسی حزب اقدام دموکراتیک با ۳۱ کرسی بیشترین سهم را کسب کرده و پس از آن حزب سوسیال دموکرات با ۱۶ کرسی و ائتلاف اتحادیه دموکراتیک کروات‌ها با ۱۵ کرسی قرار گرفته‌اند.

کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرد با تأیید نتایج، مهلت‌های قانونی برای تشکیل نهاد‌های حکومتی در سطوح مختلف آغاز شده است و این روند شامل تشکیل مجالس جدید، انتخاب نمایندگان مجالس اقوام و مذاکرات احزاب برای تشکیل دولت‌ها خواهد بود.

انتخابات سراسری بوسنی و هرزگوین چهارم اکتبر برگزار شد و در آن شهروندان اعضای شورای ریاست‌جمهوری، نمایندگان پارلمان سراسری، پارلمان فدراسیون، مجلس ملی جمهوری صرب و مجالس ۱۰ کانتون فدراسیون را انتخاب کردند.

این انتخابات نخستین انتخابات سراسری بوسنی و هرزگوین بود که در آن از فناوری‌های جدید انتخاباتی برای ثبت و بررسی آرای شهروندان استفاده شد.