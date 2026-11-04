رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه سواری دوو در بلوار پیامبر اعظم (ص) بیرجند با ستون برق و جدول‌های حاشیه بلوار جوان ۲۵ ساله جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: ساعت ۲۲:۱۰ دقیقه شب گذشته یک دستگاه سواری دوو در بلوار پیامبر اعظم (ص) بیرجند با ستون برق و جدول‌های حاشیه بلوار برخورد و راننده ۲۵ ساله در این حادثه جان باخت.

سرهنگ خسروی افزود: کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی علت این تصادف را توانایی نداشتن راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیر مجاز تشخیص داده‌اند.

به گفته وی رانندگان باید توجه داشته باشند بلوار پیامبر اعظم (ص) یک معبر شهری و حداکثر سرعت در آن ۶۰ کیلومتر است بنابراین برای جلوگیری از حوادث مشابه همیشه با سرعت مطمئنه در این بلوار رانندگی کنند.