به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، راهپیمایی ۱۳ آبان امروز و همزمان با سراسر کشور از میدان شهدا در شیراز آغاز شد این مراسم در شهرستان‌های فارس هم در حال برگزاری است.

راهپیمایی ۱۳ آبان ساعت ۹ از میدان شهدا آغاز شده است و شرکت‌کنندگان پس از پیمودن مسیر تعیین‌شده، در چهارراه پیروزی تجمع می‌کنند.

در محل پایانی راهپیمایی، برنامه‌های متنوعی از جمله سخنرانی، اجرای سرود، رجزخوانی، پرچم‌گردانی، قرائت قطعنامه و دیگر برنامه‌های فرهنگی و حماسی پیش‌بینی شده است.

روح‌الله نجابت، نماینده مردم شهرستان‌های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی سخنران این مراسم است.

مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در حدود ۶۲۰ نقطه شهری و برخی مناطق روستایی استان فارس هم در حال برگزاری است.