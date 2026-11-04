به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دانش‌آموزان مدارس اهواز در جشنواره ورزشی شهید ماکان نصیری، در سه رشته والیبال، تنیس روی میز و دارت رقابت کردند و تیم‌ها و نفرات برتر این دوره از مسابقات شناخته شدند.

ین جشنواره به میزبانی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان شهرستان اهواز برگزار شد و دانش‌آموزان مدارس نواحی مختلف آموزش‌وپرورش در آن حضور یافتند.

این رویداد ورزشی با هدف فراهم‌کردن زمینه مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های بدنی، تقویت روحیه همکاری و کار تیمی و افزایش نشاط در محیط آموزشی برنامه‌ریزی شد.

این جشنواره با معرفی برگزیدگان سه رشته ورزشی به کار خود پایان داد.