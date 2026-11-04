به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در پی بارندگی شدید سه شنبه شب در سمنان و جاری شدن سیلاب و آب گرفتگی محوطه پردیس آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، کلاس های درس پردیس امروز چهارشنبه سیزدهم آبان تعطیل شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با تکذیب شایعات منتشر شده در برخی شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ترکیدگی لوله آب در پردیس آموزشی و پژوهشی دانشگاه، علت جاری شدن آب در این مجموعه را بارندگی و روان‌آب‌های ناشی از آن اعلام کرد.

کارن یحیائی گفت: برخلاف مطالب منتشرشده در برخی شبکه‌های اجتماعی، جاری شدن آب در محوطه پردیس آموزشی و پژوهشی دانشگاه واقع در جاده دامغان، هیچ ارتباطی با ترکیدگی لوله آب نداشته و در پی بارندگی و جاری شدن روان‌آب‌ها و سیلاب رخ داده است.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام وقوع حادثه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به همراه مسئولان مدیریت بحران دانشگاه و جمعی از مسئولان شهری در محل حاضر شدند و از نزدیک وضعیت را بررسی کردند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اشاره به مدیریت شرایط و اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشته و اقدامات لازم برای رفع پیامد‌های ناشی از بارندگی و سیلاب انجام شده است و کلاس‌های مجتمع آموزشی در ۱۳ آبان نیز به همین دلیل و برای رفع پیامد‌های نلشی از حادثه فوق تعطیل شد.