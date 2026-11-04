معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، از انجام مطالعات و مستندسازی معماری و بافت پیرامونی آسباد‌های استان در راستای تکمیل پرونده ثبت جهانی این آثار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، در ادامه اقدامات پژوهشی و مطالعاتی برای ثبت جهانی آسباد‌های خراسان جنوبی، مستندسازی معماری و بافت پیرامونی مجموعه‌های پیشنهادی در شهرستان‌های نهبندان و درمیان انجام شده است.

شریعتی‌منش افزود: این اقدامات شامل تصویربرداری تخصصی، برداشت و تهیه نقشه‌های دقیق از مجموعه‌های معماری آسباد‌ها و همچنین کوه‌ها و معادن تأمین‌کننده سنگ‌های به‌کاررفته در ساخت این سازه‌های تاریخی بوده است.

وی با اشاره به محدوده اجرای این مطالعات افزود: مستندسازی در روستا‌های خوانشرف، خونیک، گوند و چهارفرسخ شهرستان نهبندان و همچنین خیرآباد (۱ و ۲)، جان‌محمد، علی‌آباد و نوغاب شهرستان درمیان انجام شده و علاوه بر آسبادها، معادن و سازه‌های ارزشمند تاریخی پیرامون این مجموعه‌ها نیز مورد بررسی و مستندسازی قرار گرفته‌اند.

شریعتی‌منش افزود: مستندسازی علمی و دقیق معماری، شناخت بستر طبیعی و فرهنگی و ثبت ویژگی‌های کالبدی و تاریخی آسبادها، از اقدامات مهم در تکمیل مستندات پرونده ثبت جهانی این میراث ارزشمند و معرفی جایگاه معماری بومی و دانش سنتی ایرانی در بهره‌گیری از انرژی باد است.