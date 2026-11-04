دانش آموزان انقلابی آبادان در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روزی که نقاب از چهره جاسوس خانه امریکایی ها برافتاد، فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند و جهان را به بیداری دعوت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شمار زیادی از دانش آموزان آبادانی همگام با دانش آموزان سراسر کشور به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان با تجمع در بلوار زنده یاد پرویز دهداری حماسه‌ای دیگر خلق کردند.

دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها با سردادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر استکبار، پایمردی خود بر سر آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی را نشان دادند.

دانش آموزان آبادانی در این مراسم با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران جنایات رژیم آمریکایی صهیونیستی در حمله به مدرسه شجره میناب و شهادت دانش آموزان را محکوم کردند.

آبادانی های غیور، در قشرهای گوناگون از دانش آموزان تا عشایر در روزی که تاریخ گواه برافتادن نقاب از جاسوس خانه آمریکا است پیام برافتادن قدرت این جنایتکار تاریخ را به گوش جهانیان رساندند و فریاد خونخواهی مظلومان عالم از جمله کودکان بی گناه میناب و غره را سردادند.

به همین مناسبت مردم اروندکنار نیز با راهپیمایی مسیر میدان امام خمینی (ره) تا اداره آموزش و پرورش بار دیگر وحدت، انسجام و همبستگی خود را به نمایش گذاشته و بار دیگر با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

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مردم چوئبده هم با تجمع در دبیرستان دخترانه شهدای چوئبده سر دادن با شعار‌های مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا خشم و انزجار خود را از دشمن آمریکایی صهیونی اعلام کردند.