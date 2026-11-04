دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائنات از مهر و موم یک کافه‌رستوران و یک باشگاه ورزشی به دلیل تخلف از ضوابط قانونی و تبلیغ رفتار‌های مغایر با شئونات اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائنات از مهر و موم یک کافه‌رستوران به دلیل اجرای دکور و برگزاری مراسم موهن هالووین و انتشار تصاویر آن با هدف تبلیغ واحد صنفی و همچنین مهر و موم یک باشگاه ورزشی به دلیل استفاده تبلیغاتی از تصویر بانوی کشف‌حجاب‌ شده خبر داد.

جواد عبداله‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائنات، گفت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی بر اماکن عمومی و واحد‌های صنفی، مقابله با برگزاری مراسم مغایر با شئونات اسلامی، از جمله مراسم موهن هالووین، و همچنین اجرای مصوبات قرارگاه شهید لطفی، نظارت بر فعالیت صنوف مختلف در سطح شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، تیم گشت تلفیقی اداره نظارت بر اماکن عمومی و بازرسی اتاق اصناف شهرستان از حدود ۳۰ واحد صنفی در رسته‌های مختلف بازدید کردند که ضمن بررسی وضعیت فعالیت این واحدها، تذکرات قانونی و ارشادی لازم به متصدیان ارائه و موارد مربوط در سامانه نظارتی ثبت شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائنات با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات در فعالیت واحد‌های صنفی و اماکن عمومی گفت: متصدیان واحد‌های صنفی باید توجه داشته باشند که فعالیت اقتصادی و ارائه خدمات در جامعه، مستلزم رعایت ضوابط قانونی، شئونات اسلامی و الزامات تعیین‌شده است و هیچ واحدی نمی‌تواند از ظرفیت فعالیت صنفی خود برای ترویج رفتار‌های مغایر با قوانین و هنجار‌های مورد حمایت جامعه استفاده کند.

عبداله‌زاده تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، روند نظارت بر اماکن عمومی و صنوف را ادامه خواهد داد و در صورت احراز تخلف، پس از طی تشریفات قانونی، برخورد متناسب و قاطع با متخلفان در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در پایان از متصدیان واحد‌های صنفی خواست با رعایت دقیق قوانین و مقررات، از هرگونه اقدام مغایر با شئونات اسلامی و نظم عمومی خودداری کنند و اجازه ندهند تخلفات احتمالی، زمینه‌ساز خدشه به حقوق عمومی و هنجار‌های اجتماعی شود.