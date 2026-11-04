به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادخدا سالاری در نشست با مدیرعامل و معاونان شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان با اشاره به ارزش حیاتی آب و ضرورت صیانت از این منبع راهبردی اظهار کرد: آب جایگزینی ندارد و مدیریت این حوزه نیازمند حکمرانی علمی، جامع و همه‌جانبه است.

وی با مقایسه اهمیت آب با سایر منابع و کالا‌ها افزود: برای گندم یا سایر کالا‌ها شاید بتوان جایگزین وارداتی پیدا کرد، اما آب مایعی بی‌پایان نیست و منابع زیرزمینی که طی میلیون‌ها سال ذخیره شده‌اند، نباید به بهای ناچیزی استخراج شوند و با کشت محصولات آب‌بری همچون هندوانه و پیاز و صادرات آنها از مرزها، به مصرف برسند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با انتقاد از شیوه‌های نادرست مصرف و فرسودگی شبکه‌های انتقال آب تصریح کرد: حکمرانی آب به معنای دیده‌بانی دقیق، حفاظت و صیانت از این سرمایه ملی برای نسل‌های آینده است.

سالاری با اشاره به ضرورت تحول در فرهنگ مصرف آب گفت: متأسفانه دسترسی آسان به آب موجب انحراف در فرهنگ مصرف شده و در این زمینه نیازمند تحول جدی و اصلاح الگو‌های مصرف در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی هستیم.

وی همچنین بر ضرورت مقابله با سودجویان و پدیده‌های مخربی همچون مافیای آب تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی با تمام توان در کنار متولیان حوزه آب ایستاده است تا ضمن صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه، با حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی قاطعانه برخورد کند.