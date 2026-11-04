گالاتاسرای ترکیه در شبی پرهیجان و در میان تشویق هزاران هوادار خود در استانبول، به مصاف اشتوتگارت آلمان رفت؛ دیداری تماشایی از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا؛ از شور و هیجان سکو‌ها تا رقابت نفس‌گیر دو تیم در مستطیل سبز.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از استانبول؛ گالاتاسرای ترکیه در شبی پرهیجان و در میان تشویق هزاران هوادار خود در استانبول، به مصاف اشتوتگارت آلمان رفت؛ دیداری تماشایی از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا؛ از شور و هیجان سکو‌ها تا رقابت نفس‌گیر دو تیم در مستطیل سبز.