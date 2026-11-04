به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست»، امروز با موضوع «اختلال نوشتاری» از شبکه آموزش پخش می شود.

در این قسمت دکتر خادمی، کارشناس برنامه به بررسی اختلال نوشتاری در دانش آموزان می‌پردازد.

برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست»، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح با اجرای گیتی خامنه و تهیه‌کنندگی ناصر عالمی پخش می‌شود.

شبکه آموزش همچنین برنامه «رویش» را با موضوع «کشاورزی حفاظتی» پخش می کند.

در این برنامه دکتر مهدی جعفری متخصص بوم شناسی کشاورزی و معاون موسسه آموزش و ترویج کشاورزی به موضوع کشاورزی حفاظتی می‌پردازد.

برنامه «رویش» روز‌های زوج با اجرای زهرا حاجیعلی و به تهیه‌کنندگی هادی خدادی ساعت ساعت ۱۹، پخش می‌شود.

مجموعه مستند حیات‌وحش «غول‌پیکر‌های آبی بیکران»، محصول سال ۲۰۲۲، با روایت دیوید آتنبرو، زندگی و زیستگاه حیوانات غول‌پیکر اقیانوس‌ها را به تصویر می‌کشد

این مجموعه مستند با نگاهی به حیات وحش و طبیعت اقیانوس‌ها، مخاطبان را با زندگی حیوانات عظیم‌الجثه دریایی و ویژگی‌های زیستی آنها آشنا می‌کند.

«غول‌پیکر‌های آبی بیکران»، پنجشنبه‌ها ساعت ۲۲ از شبکه فراتر پخش و روز بعد ساعت ۱۸، بازپخش می شود.