به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مراسم در کلانشهر اهواز از مقابل پارک شهربازی در بلوار آیت‌الله بهبهانی به سمت چهارراه آبادان در حال برگزاریست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: مراسم راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امروز در بیش از ۷۰ نقطه استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام علیرضا قربانی خزامی افزود: مردم بصیر و انقلابی استان خوزستان امروز همگام با ملت قهرمان ایران در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور حماسی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، یک بار دیگر استکبار ستیزی خود را به جهانیان نشان می‌دهند.