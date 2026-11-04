سازمان هواشناسی کشور از ادامه رگبار باران، رعد و برق و وزش باد در برخی مناطق کشور خبر داد و نسبت به فعالیت سامانه بارشی با صدور هشدار نارنجی در جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان هشدار داد.

رگبار باران، رعد و برق و وزش باد در چند استان کشور

رگبار باران، رعد و برق و وزش باد در چند استان کشور

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هواشناسی اعلام کرد که امروز در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در برخی ساعات رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، برای جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان به دلیل شدت فعالیت سامانه بارشی، هشدار سطح نارنجی صادر شده و این مناطق امروز شرایط جوی ناپایداری را تجربه خواهند کرد.

همچنین برای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی نیز رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد که از روز پنجشنبه در نیمه غربی و نیمه شمالی کشور، کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

بر اساس ارزیابی‌های جوی، آب‌های خلیج فارس نیز طی سه روز آینده مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود و به صیادان و شناور‌های دریایی توصیه می‌شود نکات ایمنی را رعایت کنند.