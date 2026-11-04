معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی زنجیره دارو را راهکار اصلی رفع مشکلات تأمین و توزیع دارو دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده در نشست بررسی طرح «سامانه جامع دارویی هوشمند» با اشاره به ضرورت بازنگری در سازوکار‌های مدیریت دارو اظهار کرد: کمبود دارو در همه موارد ناشی از نبود محصول در چرخه تأمین نیست، بلکه بخشی از مشکلات به نارسایی‌های موجود در فرآیند‌های تولید، تجویز، توزیع و مصرف بازمی‌گردد که با شناسایی و اصلاح آنها می‌توان بخشی از چالش‌های این حوزه را برطرف کرد.

وی با بیان اینکه نظام حکمرانی دارویی کشور همچنان از سازوکار‌های سنتی تأثیر می‌پذیرد افزود: حل ریشه‌ای مشکلات دارویی مستلزم حرکت به سمت مدیریت هوشمند و یکپارچه در تمام مراحل زنجیره تأمین و مصرف دارو است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به برخی نارسایی‌های موجود در چرخه توزیع دارو تصریح کرد: در شرایطی که دسترسی بیماران به برخی اقلام دارویی با دشواری همراه است، خروج غیرمجاز دارو از داروخانه‌ها و انباشت دارو‌های بلااستفاده در منازل نشان‌دهنده وجود خلأ‌های نظارتی و ضعف در مدیریت زنجیره دارو است.

محمدزاده با اشاره به طرح پیشنهادی سامانه جامع دارویی هوشمند، بررسی کارشناسی و همه‌جانبه آن را ضروری دانست و گفت: نهاد‌های مسئول و مجموعه‌های تخصصی باید ابعاد مختلف این طرح را ارزیابی کنند تا مشخص شود سامانه پیشنهادی تا چه اندازه می‌تواند مشکلات موجود را پوشش دهد و به اصلاح نظام حکمرانی دارویی کمک کند.

وی تأکید کرد: هوشمندسازی مدیریت زنجیره تأمین دارو نباید صرفاً به مرحله توزیع محدود شود، بلکه باید تمام مراحل از تأمین مواد اولیه و تولید تا توزیع، تجویز، مصرف و مدیریت دارو‌های باقی‌مانده پس از مصرف را دربرگیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: در طراحی و اجرای این سامانه باید مشخص شود هر بخش از آن چه مشکلی را برطرف می‌کند و چه خلأ‌هایی همچنان در مراحل مختلف زنجیره دارو باقی می‌ماند.

محمدزاده هدف اصلی از اجرای چنین طرحی را ایجاد شفافیت، تقویت نظارت هوشمند، تسهیل دسترسی عادلانه بیماران به دارو و جلوگیری از هدررفت منابع و توزیع نامتوازن اقلام دارویی عنوان کرد.

در این نشست طرح «سامانه جامع دارویی هوشمند» با هدف یکپارچه‌سازی مدیریت زنجیره تأمین دارو، ارتقای نظام درمان و سلامت و ساماندهی زنجیره تأمین مالی دارو مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نمایندگان دستگاه‌های مرتبط نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های تخصصی خود را درباره ابعاد مختلف این طرح مطرح کردند. این سامانه با بهره‌گیری از شیوه نامه ها و استاندارد‌های بین‌المللی طراحی شده و کاهش خطا‌های پزشکی، افزایش شفافیت در فرآیند‌های تشخیص و تجویز دارو و ارتقای ایمنی بیماران را دنبال می‌کند.

یکپارچه‌سازی اطلاعات و فرآیند‌های مرتبط با تأمین و مصرف دارو از جمله محور‌هایی است که در این طرح برای بهبود کیفیت خدمات درمانی و ارتقای سلامت جامعه مورد توجه قرار گرفته است.