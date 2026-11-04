به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی گفت: ماموران پلیس مبارزه با قاچاق حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک شدند و برای بازرسی آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: باهماهنگی مراجع قضائی واداره تعزیرات و دامپزشکی در بازرسی انجام شده از خودرو مذکور ۴۳ راس احشام قاچاق از نوع گوسفند که طبق نظر کارشناسان ارزش آنها ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است کشف شد.

سرهنگ فارسی با بیان اینکه در این خصوص ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند تصریح کرد: تلاش پلیس برای مبارزه با قاچاقچیان و اخلال‌گران اقتصادی با قوت ادامه دارد و در اجرای وظایف ذاتی خود تلاش‌های شبانه‌روزی را برای افزایش احساس امنیت در جامعه انجام می‌دهند و لازم است مردم نیز در این زمینه همکاری داشته باشند.