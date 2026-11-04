پنجاه و هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای گروهک منافقین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این جلسه دو نفر از اعضای جدا شده از گروهک منافقین، جزئیات جدید از فعالیت‌های اطلاعاتی این گروهک؛ از نقش جاسوسی در ترور دانشمندان هست‌های و همکاری با رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه را تشریح کردند.

قاضی دهقانی نیا، رئیس دادگاه در این جلسه با بیان اینکه منافقین اعلان قرمز دارند گفت: هیچ کشوری نمی‌تواند به کسانی که اعلان قرمز دارند به ویژه افرادی که اقدامات تروریستی انجام داده‌اند، پناه دهد.