با ادامه شمارش آرای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، دموکرات‌ها تا این لحظه در مجلس سنا ۴۷ به ۳۸ و در مجلس نمایندگان ۱۴۷ به ۹۱ از جمهوری‌خواهان جلو هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما دموکرات‌ها تاکنون توانسته‌اند در مجلس نمایندگان به ۱۴۷ کرسی دست پیدا کنند که ده کرسی را از چنگ جمهوری‌خواهان خارج کرده‌اند. جمهوری‌خواهان فعلا ۹۱ کرسی در مجلس نمایندگان به دست آورده‌اند. در مجلس سنا نیز، حزب دموکرات در حالی با ۴۷ کرسی از ۳۸ کرسی جمهوری‌خواهان پیش است که سه کرسی را از جمهوری‌خواهان گرفته است. دموکرات‌ها برای کسب اکثریت سنا تنها به چهار کرسی دیگر نیاز دارند.

تلاش های ترامپ برای نجات جمهوری خواهان از شکست سخت در انتخابات میان دوره ای مجلس سنا و نمایندگان آمریکا بی فایده بوده و آنطوری که از آخرین نتایج پیداست حزب ترامپ اکثریت هر دو مجلس را در آمریکا به دلیل سیاست های غلط رئیس جمهور آمریکا از دست داده است .

توجیه ترامپ برای شکست سنگین انتخابات

دونالد ترامپ پس اعلام برخی نتایج در انتخابات کنگره ، سنا و شکست سخت هم حزبی هایش که وی را مسئول این شکست می دانند مدعی شد: اسم من در برگه‌های رأی نبود و اگر من نامزد بودم یک پیروزی قاطع به دست می‌آوردم!