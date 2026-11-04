با ادامه شمارش آرای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، دموکرات‌ها در هر دو مجلس سنا با ۵۴ به ۴۳ و در مجلس نمایندگان ۲۲۵ به ۱۳۶ اکثریت را به دست آوردند و با این حساب شکست سنگینی برای جمهوری خواهان و ترامپ رقم خورد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ با ادامه شمارش آرای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، دموکرات‌ها در هر دو مجلس سنا با ۵۱ به ۴۰ و در مجلس نمایندگان ۲۲۴ به ۱۲۶ اکثریت را به دست آوردند و با این حساب شکست سنگینی برای جمهوری خواهان و ترامپ رقم خورد.

دموکرات‌ها کنترل سنا را به‌دست گرفتند

دموکرات‌ها با کسب ۵۱ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا، اکثریت را در این مجلس به دست آوردند .

تلاش های ترامپ برای نجات جمهوری خواهان از شکست سخت در انتخابات میان دوره ای مجلس سنا و نمایندگان آمریکا بی فایده بوده و آنطوری که از آخرین نتایج پیداست حزب ترامپ اکثریت هر دو مجلس را در آمریکا به دلیل سیاست های غلط رئیس جمهور آمریکا از دست داده است.

اعتراف ترامپ: پرونده ایران از عوامل شکست جمهوری‌خواهان بود ، نتایج انتخابات را می پذیریم

ترامپ جنگ‌طلب اعتراف کرد: معتقدم پرونده ایران یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان بود، اما آمریکایی‌ها به اهمیت دستاورد‌های ما در مواجهه با این مسئله پی می‌برند. نتایج انتخابات را می پذیریم.

عبدل السید برندهٔ انتخابات سنا در میشیگان شد

عبدل ال‌سید، نامزد مسلمان و منتقد اسرائیل حزب دموکرات برنده انتخابات سنا در ایالت میشیگان شد با وجود موج سنگین اسلام‌هراسی علیه او و خرج سنگین لابی آیپک، ال‌سید نخستین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا خواهد شد.

جفریز: مردم آمریکا از افراط‌گرایی و فساد خسته شده‌اند

حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، پس از پیروزی حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای گفت: آمریکا بازگشته و امروز آغازگر یک جهش بزرگ آمریکایی است.وی افزود: مردم آمریکا نظر خود را اعلام کردند و نشان دادند که از افراط‌گرایی و فساد خسته شده‌اند.

عبدل السید در نطق پیروزی: اگر معتقد باشید که کودکان فلسطینی باید بتوانند در سرزمین اجدادیشان بزرگ شوند، بدون آنکه با پول مالیات ما به قتل برسند، سعی می‌کنند به شما برچسب «نفرت‌ورز» بزنند

راهیابی یکی از مخالفان نسل کشی در غزه به مجلس نمایندگان آمریکا

به گزارش شبکه خبری قدس، داریالیسا آویلا شوالیه موفق شد کرسی حوزه انتخابیه سیزدهم نیویورک را در مجلس نمایندگان آمریکا به دست آورد. او پیش‌ تر از فعالان جنبش دانشجویی حامی فلسطین بوده و از جمله چهره ‌هایی است که خواستار توقف کمک‌ های نظامی آمریکا به اسرائیل شده و با نسل‌ کشی در غزه مخالفت کرده است.

دموکرات‌ها برای نخستین بار از سال ۱۹۸۸ کرسی سنای ایالت تگزاس و برای نخستین بار از سال ۱۹۳۲ کرسی سنای ایالت کانزاس را به دست آوردند.

این دو ایالت پیش از این در نقشه انتخاباتی آمریکا جزو ایالت‌های قرمز (جمهوری‌خواه) محسوب می‌شدند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را سیلی محکم به ترامپ توصیف کرد

یدیعوت آحارونوت: دموکرات‌ها اکثریت آراء را در انتخابات مجلس نمایندگان کسب کردند و در حال نزدیک شدن به کسب آرای مشابه در انتخابات مجلس سنا هستند.

توجیه ترامپ برای شکست سنگین انتخابات

دونالد ترامپ پس اعلام برخی نتایج در انتخابات کنگره، سنا و شکست سخت هم حزبی هایش که وی را مسئول این شکست می دانند مدعی شد: اسم من در برگه‌های رأی نبود و اگر من نامزد بودم یک پیروزی قاطع به دست می‌آوردم!

پس از یک قرن سلطه جمهوری خواهان بر کرسی سنای ایالت کانزاس پایان یافت

آدام همیلتون، عضو حزب دموکرات، سناتور جمهوری‌خواه، راجر مارشال، را در ایالت کانزاس شکست داد و یک کرسی سنا را به دست آوردتقریباً یک قرن سلطه جمهوری‌خواهان بر کرسی‌های سنای ایالت کانزاس را به پایان رساند؟!

ایلهان عمر، نامزد مسلمان دموکرات در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا از حوزه پنجم ایالت مینه‌سوتا پیروز شد

در حالی که ایالت آیووا با اختلاف قابل توجهی در سال ۲۰۲۴ از ترامپ حمایت کرده بود کرسی سنای ۲۰۲۶ با شکست سنگین جمهوری خواهان به نماینده دموکرات رسید.

جاش تورک، نامزد دموکرات، در رقابت برای کرسی سنا در ایالت آیووا، اشلی هینسون، نماینده جمهوری‌خواه را شکست داد و این کرسی را به نفع دموکرات‌ها تغییر داد.