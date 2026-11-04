فرماندار پردیس، با تأکید بر لزوم خدمت‌رسانی بی‌واسطه به مردم، از برگزاری میز خدمت در فرمانداری این شهرستان برای بررسی و رفع مشکلات شهری و عمرانی شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی، فرماندار شهرستان پردیس، از برگزاری میز خدمت با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و شهروندان در فرمانداری خبر داد و گفت: این دیدار فرصتی برای طرح بی‌واسطه مطالبات مردم در فضایی صمیمی و پیگیری آنها از سوی مدیران است.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان خدمتگزار مردم، پیگیری مطالبات مطرح‌شده را تا حصول نتیجه در دستور کار قرار می‌دهند.

فرماندار پردیس با اشاره به مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست گفت: بخشی از درخواست‌های شهروندان به رفع نواقص واحد‌های تحویل‌شده، بهبود روشنایی معابر و مسائل مربوط به خدمات آب، برق و گاز اختصاص داشت که با حضور مدیران مربوط بررسی شد و برخی موانع نیز برطرف شد.

طاهرخانی ادامه داد: موضوع صدور پروانه‌های ساخت از سوی شهرداری‌ها و مشکلات ایجادشده برای برخی شهروندان نیز مطرح شد و شهرداران توضیحات لازم را ارائه کردند.

وی با تأکید بر تداوم این برنامه‌ها گفت: میز‌های خدمت در مناطق مختلف شهرستان نیز به‌صورت منطقه‌ای برگزار می‌شود تا شهروندان بتوانند مطالبات خود را مستقیم با مسئولان در میان بگذارند.