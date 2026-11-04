اجلاسیه نماز ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) استان البرز با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز، تقویت مساجد و پیوند میان بندگی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ایستادگی در برابر دشمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام والمسلمین نعیمی، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، در این اجلاسیه با بیان اینکه نماز باید در متن زندگی فردی و اجتماعی جریان داشته باشد، اظهار کرد: اقامه نماز تنها به زمان آسایش و فراغت محدود نمی‌شود، بلکه توجه به این فریضه الهی در شرایط دشوار و هنگام انجام مسئولیت‌های اجتماعی نیز اهمیت اساسی دارد.

وی با اشاره به جایگاه توحید در مکتب اسلام و سیره اهل‌بیت(ع) افزود: نماز، افزون بر تقویت ارتباط انسان با خداوند، باید در رفتار اجتماعی، تصمیم‌گیری‌ها، مسئولیت‌پذیری و نحوه مواجهه با مسائل جامعه نیز نمود پیدا کند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان البرز، وحدت و همدلی را از الزامات تحقق اهداف جامعه اسلامی دانست و تصریح کرد: همان‌گونه که نماز جماعت زمینه همبستگی و همراهی نمازگزاران را فراهم می‌کند، در عرصه‌های اجتماعی نیز دستیابی به اهداف مشترک، نیازمند همکاری، همفکری و حرکت در مسیر ارزش‌های الهی است.

حجت الاسلام نعیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران، از جمله حمله به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس در سال ۱۳۶۷، بر ضرورت صیانت از عزت، استقلال و منافع ملی تأکید کرد و گفت: ملت ایران در برابر تهدیدها و اقدامات خصمانه دشمنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری در مواضع و تصمیم‌های سیاسی، خاطرنشان کرد: آموزه‌های دینی باید در عملکرد مسئولان و شیوه مواجهه آنان با مسائل کشور و حقوق مردم نیز متجلی شود.

در ادامه این اجلاسیه، حجت‌الاسلام موسویان، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، با اشاره به اقامه نماز حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در روز عاشورا، این اقدام را نشانه‌ای از اهمیت نماز در دشوارترین شرایط دانست و بر ضرورت مقدم داشتن این فریضه بر مشغله‌های روزمره تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مساجد و نمازهای جماعت در تقویت پیوندهای ایمانی و اجتماعی نقش مؤثری دارند، کمبود امام جماعت در برخی مساجد را از مسائل قابل توجه برشمرد و خواستار برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای گسترش فرهنگ نماز جماعت شد.

حجت الاسلام موسویان همچنین از اقدامات سرهنگ پاسدار علی شعبانی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، در زمینه توسعه نمازهای جماعت در مجموعه‌های زیر پوشش این ناحیه قدردانی کرد و بر تداوم برنامه‌های فرهنگی برای تقویت حضور مردم در مساجد تأکید کرد.

این اجلاسیه با حضور مسئولان، فرماندهان و بسیجیان و با محوریت تبیین جایگاه نماز در زندگی فردی و اجتماعی، تقویت فرهنگ مسجد‌محوری و تأکید بر استمرار آموزه‌های توحیدی در عرصه‌های مختلف جامعه برگزار شد.