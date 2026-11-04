به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نیویورک تایمز، مقامات آمریکایی که نامی از آنها فاش نشده است به این روزنامه گفتند که وزارت امور خارجه آمریکا در حال گفت‌و‌گو با مقامات ونزوئلایی درباره «توافقنامه وضعیت نیروها» (SOFA) است. بر اساس این گزارش، این توافقنامه یک «چارچوب قانونی» ایجاد خواهد کرد تا نیرو‌های آمریکایی بتوانند فعالیت‌های مورد توافق طرفین از جمله بازدید کشتی ها، آموزش، رزمایش‌های نظامی را انجام دهند.

در این گزارش آمده است که جزئیات مربوط به ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در ونزوئلا، حضور نظامیان آمریکایی، از جمله تعداد نیرو‌ها و محل استقرار آنها، در توافق‌های بعدی تعیین خواهد شد.