رافائل گروسی که تاکنون تجاوز نظامی به ایران را محکوم نکرده است دوباره مدعی شد همواره به دنبال راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل وفصل موضوع هسته‌ای ایران بوده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، که تاکنون تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را در چارچوب وظایف ذاتی این نهاد محکوم نکرده است، در تازه ترین اظهارات خود مدعی شد که همواره به دنبال راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل وفصل موضوع هسته‌ای ایران بوده است.

گروسی در گفت‌و‌گو با «رادیو کاراکول» کلمبیا، در پاسخ به پرسشی درباره پیامد‌های تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هست‌های ایران مدعی شد: «به عنوان یک دیپلمات و مدیر یک سازمان بینالمللیِ فعال در حوزه عدم اشاعه، همواره به دنبال راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک بوده‌ام.»

او در ادامه با امتناع از پذیرش مسئولیت قانونی آژانس در قبال صیانت از تأسیسات تحت پادمان و در توجیه سکوت خود در برابر حملات نظامی افزود: «ترجیح میدهم درباره مفید بودن یا نبودن استفاده از زور اظهارنظر نکنم؛ قضاوت درباره کارآمدی این اقدامات بر عهده کسانی است که دست به چنین اقدامی زدهاند.»

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین در بخش دیگری از این مصاحبه، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا ایران به سلاح هست‌های دست یافته است یا خیر، اذعان کرد: «نباید مخاطبان را دچار سردرگمی کنیم؛ واقعیت این است که ایران سلاح هست‌های ندارد.»