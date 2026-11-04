مردم ولایی شهرستان پیشوا در دویست و چهل و هشتمین شب از اجتماعات خود در میدان شهید چمران، با تجدید پیمان با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب، بر تداوم ایستادگی و حمایت از نظام اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان پیشوا در شب ۲۴۸ اجتماعات شبانه، بار دیگر در میدان شهید چمران گرد هم آمدند تا حضور مستمر خود را در راه وفاداری به مقام رهبری به نمایش بگذارند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با تأکید بر وحدت و انسجام ملی، بر این باورند که حضور در صحنه و تداوم این اجتماعات، سدی نفوذناپذیر در برابر توطئه‌های دشمنان میهن است و راه را برای تحقق آرمان‌های انقلاب هموار می‌سازد.