مردم شهرستان پاکدشت در دویست و چهل و هشتمین شب پیاپی، با حضور در میادین و خیابان‌ها، بر تداوم وحدت ملی و حمایت از آرمان‌های دینی و ملی در برابر تهدیدات دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان پاکدشت برای ۲۴۸ شب متوالی، همراه با دیگر هموطنان خود در سراسر کشور، در «سنگر خیابان» گرد آمدند تا اراده خود را برای دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

حاضران در این تجمع شبانه، توهین‌ها و تهدید‌های اخیر دشمنان را نشانه درماندگی و عصبانیت آنها در برابر اقتدار نیرو‌های مسلح و وحدت بی‌سابقه ملت ایران دانستند و تأکید کردند که دشمن شکست‌خورده، اکنون تنها به زبان توهین متوسل شده است.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با تأکید بر استمرار حضور در صحنه، اعلام کردند که این تجمعات مستمر، پاسخی قاطع به هرگونه تلاش برای تضعیف اراده ملی است و ایستادگی مردم در کنار نیرو‌های مسلح، سدی نفوذناپذیر در برابر توطئه‌های دشمنان خواهد بود.