مردم شهرستان قدس در دویست و چهل و هشتمین شب از اجتماعات خود در خیابان‌ها و میادین، تداوم حضور در میدان را سلاحی مؤثر در برابر دشمن و نمادی از وحدت ملی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان قدس در دویست و چهل و هشتمین شب از تجمعات شبانه خود، بار دیگر در میادین و خیابان‌های این شهر گرد هم آمدند.

حاضران در این اجتماع با تأکید بر اهمیت همبستگی ملی، اعلام کردند که حضور مستمر و وحدت مردم در میدان، باعث ترس و شکست دشمنان میهن شده است. شرکت‌کنندگان در این تجمع شبانه، استمرار حضور در صحنه را برای مقابله با توطئه‌های دشمن ضروری دانستند و بر پایداری در این مسیر تا دستیابی به پیروزی نهایی تأکید کردند.