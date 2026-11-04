مردم ولایتمدار شهرستان شهریار در دویست و چهل و هشتمین شب از اجتماعات خود، با حضور در میدان شهدای گمنام، بر حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح و تداوم راه امامین انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان شهریار در شب ۲۴۸-ام اجتماعات شبانه، بار دیگر در میدان شهدای گمنام گرد هم آمدند.

حاضران در این تجمع که طبق روال شب‌های گذشته با در دست داشتن پرچم‌های انقلاب و میهن در میدان حضور یافته بودند، با تجدید پیمان با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی، بر ضرورت ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمنان تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، حمایت همه‌جانبه از نیرو‌های مسلح کشور را راهکاری کلیدی در حفظ امنیت ملی و مقابله با توطئه‌های دشمنان دانستند.